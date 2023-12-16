أعاد للأذهان واقعة إريكسن.. سقوط لاعب لوتون يحبس الأنفاس بالدوري الإنجليزي

تسبب توماس لوكيير، لاعب لوتون تاون، في حالة من الرعب بعدما سقط مغشيًا عليه فجأة في مباراة فريقه ضد بورنموث مساء اليوم السبت.

ففي الدقيقة 58 من زمن المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، سقط لوكيير على الأرض دون أن يتدخل معه أحد.

محمد سعدون الكواري يتناول تفاصيل إيقاف مباراة بورنموث ولوتون تاون بعد الحالة صحية التي تعرض لها اللاعب توم لوكيير#الدوري_الإنجليزي #بورنموث_لوتون_تاون pic.twitter.com/uQErcU3x4Q — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 16, 2023

وأوقف الحكم المباراة عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين بهدف لمثله، ولم يتم حسم موقف المباراة من استئنافها أو إلغائها حتى الآن.

وأسرع الطاقم الطبي لعلاج لوكير، ودخل لاعبو الفريقين لغرفة الملابس.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن لوكيير "يقظ ومستجيب".

ليست الأولى

ولا تعد هذه المرة هي الأولى التي يسقط فيها لوكيير على الأرض أثناء المباريات، حيث حدث ذلك في مباراة فريقه ضد كوفينتري سيتي في نهائي ملحق الشامبيونشيب، المؤهل للبريميرليج.

وقتها عانى من الرجفان الأذيني، وهي حالة يمكن أن تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم أو سريع بشكل غير طبيعي.

كما لا يعد لوكيير أول لاعب يسقط بهذه الطريقة على أرض الملعب ليثير الرعب، إذ أن الدنماركي كريستيان إريكسن هو أشهر من تعرض لهذا الموقف في الأعوام القليلة الماضية.

وسقط إريكسن مغشيًا عليه في مباراة منتخب بلاده الدنمارك ضد فنلندا في كأس أمم أوروبا 2020، بسبب مشكلة في القلب، قبل أن يتدخل فريق الإسعاف لإنقاذه.

وتعيد هذه المشاهد ذكريات مؤلمة في كرة القدم، خصوصًا بعد وفاة مارك فيفيان لاعب منتخب الكاميرون في مباراة كولومبيا ضمن كأس العالم للقارات 2003.