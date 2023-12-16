مانشستر سيتي يتعثر في “البروفة الأخيرة” قبل مونديال الأندية

فرّط مانشستر سيتي في الفوز ليكتفي بالتعادل بنتيجة 2-2 مع ضيفه كريستال بالاس مساء اليوم السبت ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتأتي المباراة قبل مواجهة مانشستر سيتي ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية 2023 المقام في السعودية.

وعاد مانشستر سيتي للنتائج السلبية بعد أن استعاد نغمة الانتصارات بالفوز على لوتون تاون في الجولة الماضية.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم مانشستر سيتي عن طريق جاك جريليش في الدقيقة 24، قبل أن يضيف ريكو لويس الهدف الثاني في الدقيقة 54.

لكن في الدقيقة 76 سجل جان فيليب ماتيتا الهدف الأول لكريستال بالاس، فيما سجل مايكل أوليزي هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.