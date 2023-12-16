وداعًا أسطورة الطرقات.. شيفروليه تُخرِج كامارو من الخدمة بلمسة ختامية مميزة

أصبح الوداع حقيقة لعملاقة السيارات الأمريكية، شيفروليه كامارو، حيث تم تسليم آخر نسخة من هذه السيارة الرياضية الأسطورية، وهي طراز ZL1 1LE مزود بناقل حركة يدوي، في مصنع لانسينج بولاية ميشيغان هذا الأسبوع.

ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن صور الطراز الأخير، إلا أن هذا الحدث يمثل ختامًا رمزيًا لتاريخ كامارو.

قال متحدث باسم شيفروليه في بيان رسمي: "كانت كامارو ليست مجرد سيارة، بل كانت منجمًا للعواطف. شقت طريقها في قلوب عشاقها حول العالم، ملهمةً جيلًا بعد جيل.

وكان الجيل السادس، بروحه الرياضية والأناقة، يبرز بثقة على الطرقات ويسيطر على حلبات السباق، وفق بيان متحدث شيفروليه.

وفي مارس الماضي، أعلنت شيفروليه رسميًا عن قرارها بإنهاء إنتاج كامارو، وكانت الشائعات قد أسبقت هذا الإعلان بفترة. وجاءت نهاية كامارو مع إطلاق إصدار خاص باسم "كوليكتور إديشن"، حيث تم إنتاج 350 وحدة من سيارة ZL1 بلون أسود فاتح مع شعار العجلة المتسلسل.

يبدأ إصدار أل تي كوليتور 1 بسعر 39،440 دولارًا أمريكيًا.

وفي نوفمبر، تم تصنيع محرك LT4 V8 فائق الشحن الأخير لسيارة كامارو ZL1 في ولاية كنتاكي، وهو إشارة واضحة إلى اقتراب نهاية هذه الفترة الرائعة في عالم السيارات.

وعلى الرغم من تراجع مبيعات كامارو في عام 2024، إلا أن شيفروليه استطاعت بيع 24,688 نموذجًا منها خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 28.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ورغم رحيل كامارو، يؤكد نائب رئيس شيفروليه العالمي، سكوت بيل، أن هذا ليس نهاية القصة، مشيرًا إلى أن هناك مستقبلًا جديدًا ينتظر عشاق هذه العلامة الأمريكية العريقة.