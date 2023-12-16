الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يستعيد عافيته بثلاثية في فولهام

عاد نيوكاسل يونايتد إلى سكة الانتصارات من جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد فوزه على ضيفه فولهام بثلاثية نظيفة مساء اليوم السبت ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وكان نيوكاسل خسر مباراتيه الأخيرتين في المسابقة على يد إيفرتون وتوتنهام هوتسبير على الترتيب، كما أنه خسر أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا ليودع المسابقة.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فولهام عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأكمل فولهام المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22، بعد طرد لاعبه راؤول خيمنيز، فيما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 57 سجل لويس مايلي الهدف الأول لنيوكاسل، قبل أن يضيف ميجيل ألميرون الهدف الثاني في الدقيقة 64، وفي الدقيقة 82 سجل دان بورن الهدف الثالث لنيوكاسل.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز تشيلسي على ضيفه شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة.

وتقدم تشيلسي عن طريق كول بالمر في الدقيقة 54، قبل أن يضيف نيكولاس جاكسون الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 8 نقاط في المركز العشرين والأخير.