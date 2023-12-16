يخترقها لصوص البيانات في أقل من ثانية.. 17 كلمة مرور ابتعدوا عنها

مع التطور التكنولوجي السريع وارتباطنا المتزايد بالحياة الرقمية، أصبح تأمين حساباتنا الإلكترونية أمرًا ضروريًا.

ومع ذلك، فإن دراسة حديثة أجرتها أداة NordPass لإدارة كلمات المرور تكشف عن تراجع ملحوظ في مستوى أمان الحسابات الرقمية.

أظهرت الدراسة أن الكثيرين ما زالوا يتجنبون اختيار كلمات مرور قوية بسبب "الكسل" وعدم رغبتهم في تذكر كلمات مرور معقدة. وفي ظل هذه العادة السيئة، كشفت NordPass عن قائمة من 20 كلمة مرور شائعة في عام 2023، حيث يمكن اختراق 17 منها في أقل من ثانية.

هذه الكلمات هي: 123456 وadmin و12345678 و123456789 و1234 و12345 وpassword و123 وAa123456 و1234567890 و1234567 و123123 و111111 وPassword و12345678910 و000000 و********.

وقد دعت الدراسة من يريد تأمين رسائل البريد الإلكتروني والخدمات المصرفية، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي وحتى حسابات منصات بث الأفلام، إلى الابتعاد كليًا عن هذه الكلمات وبذل جهد بتعيين كلمات مرور عصية على التخمين.

يشدد الخبراء على أهمية اعتماد كلمات مرور قوية وفريدة، تتألف من 12 حرفًا على الأقل، تشمل الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز. ويُحذر المستخدمون من استخدام كلمات مرور معروفة أو تتضمن معلومات شخصية، داعين إلى تخصيص كلمة مرور فريدة لكل حساب رقمي، والابتعاد عن الكسل الذي قد يعرض حساباتهم للخطر.