أخضر تحت 17 عامًا يبلغ نصف نهائي غرب آسيا

تأهل منتخب السعودية للناشئين تحت 17 عامًا إلى نصف نهائي كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023، بعد تعادله مع منتخب الإمارات بدون أهداف، مساء اليوم السبت على استاد السعادة بمدينة صلالة في عمان.

ومن المقرر أن يواجه أخضر "تحت 17 عامًا" نظيره العراق، بعد غدٍ الإثنين، في نصف نهائي البطولة المقامة في عمان.

ودخل الفرنسي ستيفان سالينت، مباراة الإمارات بتشكيل مكون من: محمد العتيبي في حراسة المرمى، مشعل الداود، أبو بكر سعيد، ناصر الفيحاني، عبدالعزيز عسيري، ثاري أحمد، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، عبدالرحمن سفياني، الوليد العوفي، سالم عبدالله.

في حين أجرى على مدار الشوط الثاني عدد من التبديلات بدخول اللاعب مختار برناوي بديلًا للاعب الوليد العوفي، واللاعب عبدالله هزازي بديلًا للاعب عبدالعزيز عسيري، واللاعب محمد مدخلي بديلًا للاعب عبدالرحمن سفياني، واللاعب بدر الحربي بديلًا للاعب ثاري أحمد، واللاعب عبدالهادي مطري بديلًا للاعب سالم عبدالله.