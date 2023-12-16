التعاون يزيد متاعب الاتفاق في دوري روشن

زاد التعاون متاعب مضيفه الاتفاق في دوري روشن للمحترفين، بعدما تغلب عليه بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على ملعب "مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية" بالدمام في ختام الجولة 17 من المسابقة.

وهذه هي المباراة السادسة على التوالي التي يفشل فيها الاتفاق في تحقيق الفوز، إذ تعادل 4 مرات، وخسر مرتين في هذه السلسلة.

وتجمد رصيد الاتفاق عند 24 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن، بينما رفع التعاون رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، متخلفًا بفارق الأهداف وراء الأهلي، صاحب المركز الثالث.

ويبتعد الأهلي والتعاون عن النصر، صاحب المركز الثاني، بفارق 3 نقاط فقط، لكن "العالمي" لعب مباراة أقل.

وسجل ثنائية التعاون أشرف المهديوي من ضربة جزاء في الدقيقة 41، وماتيوس دوس سانتوس في الدقيقة 63.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق استضاف التعاون على ملعب "مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية"، لانشغال ملعبه "مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية" بالزراعة الشتوية.