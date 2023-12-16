بعد سقوطه المرعب.. لوتون يصدر بيانًا بشأن حالة لوكيير

أصدر نادي لوتون تاون بيانًا عن حالة لاعبه توم لوكيير، بعدما سقط مغشيًا عليه في مباراة الفريق أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، مساء اليوم السبت.

ففي الدقيقة 59 من زمن المباراة سقط لوكير دون أن يتدخل معه أحد، لينزل أفراد الجهاز الطبي ويقوموا بإسعافه.

وألغى الحكم المباراة، بسبب هذه الحادثة.

وذكر لوتون في بيانه "نصلي جميعًا من أجل قائدنا لوكيير، لحسن الحظ اللاعب بدأ في الاستجابة وتم نقله إلى المستشفى".

وأضاف "لا نعرف تفسيرًا واضحًا للحادث، وما هي الخطوات التالية في هذه المرحلة، لكن نشكر الطاقم الطبي لبورنموث على الاستجابة الفورية".

وأوضح لوتون "نأسف لجماهير الفريق لأن لاعبي الفريقين لم يكونوا في حالة ذهنية جيدة لاستئناف المباراة بعد الحادث".

وأتم النادي بيانه بالقول "نشكر الجميع على التصفيق والغناء باسم لوكير داخل الملعب في مثل هذا الوقت العصيب".