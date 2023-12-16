MatePad Pro 13.2.. مواصفات وإمكانيات جهاز هواوي اللوحي الجديد

أطلقت شركة هواوي الصينية أحدث أجهزتها اللوحية MatePad Pro 13.2، خلال حدث رسمي في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة قبل عدة أيام.

يعتبر MatePad Pro 13.2 أكبر جهاز لوحي تقدمه هواوي، ويتنافس بشكل قوي مع الأجهزة اللوحية الرائدة مثل iPad Pro من آبل وGalaxy Tab S9 Ultra من سامسونج.

يتميز هذا الجهاز بشاشة كبيرة بحجم 13.2 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل Harmony OS 4، ويدعم القلم الإلكتروني M-Pencil 3 الذي يتميز بسرعة استجابة فائقة، ما يوفر تجربة كتابة محسّنة بشكل ملحوظ مقارنة بالأجيال السابقة.

يتميز MatePad Pro 13.2 بتصميم رفيع وخفيف الوزن، حيث يأتي بسماكة 5.5 ملم ووزن 580 جرامًا.

يتميز الجهاز بإطار من الألمنيوم وحواف نحيفة، مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ حوالي 94%. وتعتمد الشاشة على تقنية OLED بحجم 13.2 بوصة، مع دقة تصل إلى 2880 × 1920 بكسل وسطوع 1000 شمعة في المتر المربع ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز.

يدعم MatePad Pro 13.2 لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية والقلم الإلكتروني M-Pencil 3 كملحقات اختيارية يمكن الحصول عليها بشكل منفصل.

من الناحية الأدائية، يأتي الجهاز بمعالج Kirin 9000S الثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وخيارات تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت حتى 1 تيرابايت. ويعتمد الجهاز على نظام التشغيل Harmony OS 4.0.

تعتبر MatePad Pro 13.2 مناسبة للأغراض التعليمية والمهنية، حيث يدعم تشغيل عدة تطبيقات في الوقت نفسه وتسهيل التحكم في المهام. كما يمكن تحويله إلى حاسوب محمول باستخدام لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية.

تأتي البطارية بسعة 10100 مللي أمبير/الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 88 واط، مما يسمح بشحن الجهاز إلى 85% في 40 دقيقة و100% في 65 دقيقة.

سعر MatePad Pro 13.2 يبدأ من 1055 دولارًا ويتوفر بثلاثة ألوان: الأبيض، والأسود، والأخضر.