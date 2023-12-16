بمشاركة 100 فنان من 35 دولة.. “نور الرياض” يضيء العاصمة بمجموعة من الأعمال الفنية

يثري احتفال نور الرياض 2023، المشهد الثقافي والفني في المملكة بأكثر من 120 عملًا فنيًا يقدمها ما يزيد على 100 فنان من 35 دولة من بينهم أكثر من 35 فنانًا سعوديًا.

وضمن فعالياته المميزة، يفتتح برنامج "احتفال نور الرياض" للمتدربين والمتطوعين الباب أمام المواهب الفنية لتطوير مهاراتهم وخبراتهم، بما يتماشى مع أهداف برامج رؤية المملكة 2030 في دعم الإبداع واحتضان المواهب الوطنية.

أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم

ويعود "نور الرياض" أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم، بنسخته الثالثة، ليضيء العاصمة الرياض بمجموعة من الأعمال الفنية، ويسهم في تمكين الجيل القادم من المواهب الإبداعية ودافعًا لجانبي الإبداع والابتكار في شتى المجالات لدعم الإبداع واحتضان المواهب الوطنية من خلال برنامج المتدربين والمتطوعين والذي يُعد أحد مبادرات برنامج الشراكة المجتمعية لاحتفال نور الرياض 2023.

400 ساعة تدريبية

ويلتحق بالبرنامج الممتد لفترة 6 أشهر مجموعة من أبناء وبنات المملكة المهتمين بتطوير مهاراتهم وخبراتهم وبالحصول على مسيرة مهنية في القطاعات الفنية والثقافية، حيث يقدم العديد من القيمين الفنيين المحليين والدوليين القائمين على المعرض المصاحب ومجموعة من الخبراء في مختلف المجالات التخصصية ما بين 300 و400 ساعة تدريبية تدعم المشاركين بالمهارات اللازمة التي بإمكانهم تطبيقها في رحلتهم المهنية المستقبلية.

كما يشمل البرنامج، سلسلة من المناقشات الجماعية والدراسة الذاتية وورش العمل والرحلات الميدانية والأنشطة التفاعلية والمشاريع العملية، كما يشجّع الملتحقين على حضور مختلف الأحداث الفنية مثل ورش العمل والمؤتمرات، للتواصل والبقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات وتطورات صناعة الفن.

احتفال نور الرياض، يثري المشهد الثقافي والفني في المملكة بأكثر من 120 عملًا فنيًا يقدمها ما يزيد على 100 فنان من 35 دولة من بينهم أكثر من 35 فنانًا سعوديًا، حيث تتوزع مواقع الاحتفال في 5 مراكز في العاصمة وهي: (مركز الملك عبدالله المالي، وادي حنيفة، وادي نمار، متنزه سلام، حي جاكس بالدرعية). ويشهد الاحتفال في نسخته الثالثة إقامة 44 جلسة حوارية و122 ورشة عمل و13 تجربة إبداعية وأكثر من 1000 جولة إرشادية، وأكثر من 100 نشاط للعائلات.