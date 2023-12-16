بعد عودته المفاجئة.. جوميز يوجه رسالة لجماهير الهلال

وجه الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم الهلال السابق، رسالة لجماهير الفريق بعد ظهوره المفاجئ في مباراة الوحدة مساء أمس الجمعة.

وحضر جوميز مباراة الهلال ضد الوحدة في دوري روشن للمحترفين، والتي حسمها أصحاب الزي الأزرق بهدفين دون رد.

وقال جوميز، في رسالته لجماهير الهلال، عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس"، "سعيد بعودتي لرؤيتكم مجددًا، أنتم الجمهور الأفضل في العالم".

وأضاف "أتمنى أن يفوز الهلال لنحتفل سويًا باحتساء القهوة الرائعة، أهنئكم وأتمنى التوفيق لكم دائمًا".

واختتم لاعب كاواساكي فرونتال الياباني الحالي رسالته بالقول "شكرا على الترحيب الحار".