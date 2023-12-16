إنريكي يعد بتحسن سان جيرمان في النصف الثاني من الموسم

وعد الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بتحسن فريقه في النصف الثاني من الموسم الجاري.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 36 نقطة بعد 15 مباراة، متفوقًا على نيس، صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أكثر، بفارق 4 نقاط.

ويلعب سان جيرمان غدًا الأحد مع ليل في الجولة 16 من الدوري.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم السبت "ليس لدي شك في أننا سنكون أفضل في النصف الثاني من الموسم، كل الفرق التي دربتها كانت أفضل بعد ذلك".

وأضاف "سنستعيد اللاعبين الغائبين بسبب الإصابة، لكن لدينا كذلك إمكانية شراء لاعبين أخرين في وقت الحاجة، ليس لدي سبب للتشاؤم".