أخضر الصالات يواجه مقدونيا استعدادًا لكأس آسيا

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا الأحد نظيره منتخب مقدونيا في ثاني مبارياته الودية ضمن معسكره الحالي المقام في مدينة سكوبيه المقدونية.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في مملكة تايلاند أبريل المقبل.

وعلى صعيد التدريبات، واصل لاعبو "أخضر الصالات" اليوم، تدريباتهم اليومية بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا.

وقسّم بلازا التدريبات إلى فترتين، حيث أقيمت تدريبات الفترة الأولى في صالة اللياقة والحديد، فيما أُقيمت تدريبات الفترة الثانية على صالة مجمع جاها الأولمبي تم خلالها تطبيق العديد من الجمل الفنية والتكتيكية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل مساحة الصالة.

من جهة أخرى، كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها ناصر الحارثي عن تعرضه لتمزق في العضلة الضامة الخلفية للقدم اليسرى، إذ سيخضع لفترة راحة قبل أن يبدأ فترة العلاج والتأهيل ثم العودة مجددًا للتدريبات الجماعية.

يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024 المقرر إقامتها في مملكة تايلاند أوقعت "الأخضر" في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أوزبكستان والعراق وأستراليا.