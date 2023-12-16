لن نكبر أبدًا على الاستمتاع.. بي إم دبليو تخاطب كبار السن بإعلان جديد

قدّمت شركة بي إم دبليو إعلانًا يتخطى حدود عالم السيارات، حيث أطلقت فيديو مؤثرًا على "يوتيوب" يروي قصة حب للقيادة تمتد عبر العمر، مظهرًا جمال وجود المرء خلف عجلة القيادة.

يقوم الإعلان على عرض مفهوم العلاقة المستدامة مع القيادة، وذلك عبر قصة مؤثرة تتناول ذكريات رجل مسن أثناء تجديد رخصة القيادة برفقة ابنه.

تبدأ القصة بلقطات للرجل المسن، وهو يمسك رخصة القيادة في مكتب التراخيص، بينما يجلس ابنه إلى جانبه.

ينتقل الفيديو إلى الماضي، حينما كان الأب يقود سيارة بي إم دبليو ويشارك ابنه في رحلات لا تُنسى.

تظهر اللقطات الأب وهو يعلم ابنه مهارات القيادة بصبر، وتظهر شغفهم بالرحلات.

تستمر القصة برحلة جديدة بسيارة بي إم دبليو i4، حيث يقترح الابن تجربة القيادة في مسار مغلق، مقدمًا تجربة فريدة باستخدام تقنيات متقدمة.

يظهر الإعلان الرسالة القوية "هناك شعور يبقى إلى الأبد"، ملخصًا التزام الشركة بالتمتع بمتعة القيادة في كل مرحلة من مراحل الحياة.

يشجع المشاهدين على التأمل في اللحظات الفريدة التي يخلقونها خلف عجلة القيادة واحتضان التكنولوجيا المتطورة التي تميز عصرنا.