تظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في غزة

تظاهر رهائن مفرج عنهم وعدد من أقارب الرهائن المحتجزين، ومئات من المؤيدين لهم، مساء السبت، في تل أبيب، مطالبين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببذل المزيد من الجهود من أجل إطلاق سراح بقية الرهائن المحتجزين في غزة.

ويسعى المتظاهرون للضغط من أجل إطلاق سراح 112 شخصاً، وفقاً للأرقام الإسرائيلية، كان قد تم أسرهم من إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

واتهم نعوم بيري، من أقارب أحد الرهائن المحتجزين في غزة، حكومة الحرب الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، بالزعم بأن الضغط العسكري ضروري للإفراج عن الرهائن.

وتابع بيري بالقول: "خلال ذلك (الضغط العسكري)، نستعيد المزيد من الرهائن، ولكن كجثث".

ودعا متظاهرون آخرون في المسيرة الاحتجاجية الحكومة إلى وضع خطة لإنقاذ الرهائن.