5 إعدادات مهمة لتحسين تجربة استخدامك لـ Samsung Galaxy Z Fold 5

مع مجموعة ميزات رائدة، يقدم هاتف Galaxy Z Fold 5 من سامسونج تجربة فريدة تعزز الإنتاجية وتسهل إنجاز المهام المتنوعة.

تتضمن هذه المزايا شاشة رئيسية كبيرة ودعمًا للقلم الإلكتروني S Pen.

ولضمان الاستفادة القصوى من هذا الهاتف المبتكر، يجب على المستخدمين أن يكونوا على دراية بالإعدادات الرئيسية التي يمكن ضبطها لتحسين تجربة الاستخدام.

في هذا السياق، نقدم لك بعض الإعدادات المهمة التي يمكنك تفعيلها في هاتف Samsung Galaxy Z Fold5:

1. تفعيل وضع Flex:

استمتع بتجربة شبيهة بالحاسوب المحمول الصغير عند تطوي هاتفك جزئيًا في وضع Flex. تعرَّف على كيفية تفعيل هذا الوضع الذي يتيح لتطبيقات مختارة الظهور بشكل فريد لتعزيز تجربة الاستخدام.

2. تفعيل مزية النوافذ المتعددة:

قم بتشغيل عدة تطبيقات في الوقت نفسه وظهرها جنبًا إلى جنب في الشاشة الرئيسية باستخدام مزية النوافذ المتعددة. استفد من هذه الخاصية لتسهيل التحكم في تطبيقاتك المفضلة.

3. انتقال التطبيقات بين الشاشات:

جعل الانتقال بين الشاشات أكثر سلاسة عند فتح وإغلاق هاتف Galaxy Z Fold5، مع الحفاظ على استمرارية التطبيقات على الشاشة المطوية.

4. إظهار شريط المهام:

اجعل الوصول إلى التطبيقات المهمة أمرًا أسهل من خلال تفعيل شريط المهام، الذي يضم اختصارات لتطبيقاتك المستخدمة بشكل متكرر.

5. إظهار التطبيقات في وضع ملء الشاشة:

تمتع بتجربة مرئية متكاملة من خلال جعل جميع التطبيقات تظهر بدون حواف سوداء في الوضع الكامل للشاشة.