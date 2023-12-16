جيرارد يفتح النار على التحكيم بعد السقوط أمام التعاون

فتح ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق، النار على التحكيم بعد خسارته على يد التعاون 0-2 ضمن دوري روشن للمحترفين.

وتواصلت النتائج السلبية للاتفاق بعد أن فشل في الفوز للمباراة السادسة على التوالي في المسابقة.

وقال جيرار، في مؤتمر صحفي بعد المباراة اليوم السبت، "اليوم عرفت سر طلب الأندية للحكام الأجانب حتى ولو كلفها ذلك مبالغ كبيرة"، مشيرًا إلى أن مستوى التحكيم المحلي يتراجع.

وعن المباراة، أوضح "فقدنا الروح القتالية في المباراة، وكانت لحظة احتساب ركلة جزاء التعاون صعبة، لكن نبارك لهم الفوز".

وعن خطة سوق الانتقالات، قال نجم ليفربول السابق "سأتحدث مع الإدراة من أجل خطة سوق الانتقالات الشتوية، إذ نحتاج إلى لاعبين مؤثرين".

وعن حقيقة رغبته في ضم روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي، رد "من غير المعقول أن نتحدث عن لاعبين عقودهم سارية مع أنديتهم، لكن من المؤكد أننا سنتعاقد مع لاعبين يلبون احتياجاتنا".

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.