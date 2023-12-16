الدوري الإسباني.. فالنسيا يحبط برشلونة ويبعده عن صراع الصدارة

ابتعد برشلونة خطوة جديدة عن صراع الصدارة في الدوري الإسباني، بعدما سقط في فخ التعادل مع مضيفه فالنسيا بنتيجة 1-1 مساء السبت ضمن الجولة 17 من الليجا.

وفشل البارسا في تخطي كبوة الخسارة من جيرونا برباعية في الجولة الماضية، ليخسر 5 نقاط في آخر مباراتين، فضلًا عن الخسارة رويال أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، و6 نقاط عن المتصدر جيرونا.

لكن ريال مدريد وجيرونا بإمكانهما توسيع الفارق إلى 7 و9 نقاط على الترتيب، إذا فاز كل منهما بمباراة الجولة الجارية.

أما فالنسيا فرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وبقي بلا فوز في آخر 5 جولات حيث اكتفى بتعادلين و3 هزائم.

تقدم برشلونة بهدف سجله جواو فيليكس في الدقيقة 56، لكن فالنسيا أدرك التعادل عن طريق هوجو جيامون في الدقيقة 70.

وفي لقاءات أخرى أقيمت السبت، فاز سيلتا فيجو على غرناطة 1-صفر، بينما عاد خيتافي من ملعب إشبيلية بفوز كبير بنتيجة 3-صفر.