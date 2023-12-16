ناقد رياضي: الهلال سيدخل “موسوعة جينيس”.. وعودة نيمار قد تسبب “دربكة”

أشاد الناقد الرياضي منار شاهين بالمستوى الذي يقدمه الهلال في كل البطولان منذ بداية الموسم الجاري، لكنه حذّر من أن عودة البرازيلي المصاب نيمار دا سيلفا قد تحدث "دربكة" في صفوف الفريق الموسم المقبل.

ويسير الهلال بخطى ثابتة في كل البطولات، حيث لم يتعرض الفريق لأي خسارة منذ بداية الموسم الجاري، رغم غياب نجمه نيمار بسبب إصابة في الرباط الصليبي للركبة.

وقال شاهين، عبر برنامج "المنتصف"، عبر قناة "الإخبارية، "الهلال بدون نيمار أو سلمان الفرج وغيرهما من الأسماء مازال متماسك وقوي، الفريق ظل 18 مباراة متتالية بلا خسارة، ربما بقي مباراتين أول 3 ليدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر نادٍ في العالم بدون خسارة".

فيديو | الناقد الرياضي منار شاهين: الهلال قوي من دون نيمار وربما يدخل موسوعة "غينيس" بصفته أكثر ناد في العالم يلعب بلا خسارة #المنتصف pic.twitter.com/gFvlJYcdUQ — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) December 16, 2023

وأضاف "لكن رغم ذلك على الهلال أن يحدد احتياجاته الفنية وليس التسويقية، لأن هناك أندية تعاقدت مع اللاعبين من الفئة الأولى في العالم، لكنهم لم ينجحوا، الهلال كوّن فريقًا قويًا وعليه أن يدعم المراكز التي يحتاجها".

وواصل الناقد الرياضي "على سبيل المثال، الهلال لا يحتاج فقط بديل ميشيل، يجب أن ينظر ما إذا كان يحتاج بديلًا لسالم الدوسري أو ألكسندر ميتروفيتش".

واختتم "دخول أي لاعب جديد في تركيبة الهلال دون أن يكون الفريق في حاجة إليه سيؤثر سلبًا، حتى عودة نيمار الموسم المقبل مع هذه التركيبة ستحدث (دربكة)".