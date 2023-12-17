صلاة الغائب في الحرمين الشريفين على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أدى اليوم الأحد، المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب صلاة الظهر، صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.

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ووجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس السبت، بإقامة صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد صلاة الظهر يوم الأحد بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وورى الثرى، صباح اليوم الأحد، جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس السبت عن عمر يناهز 86 عامًا إثر وعكة صحية.

وكان أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أدى، صباح اليوم الأحد، صلاة الجنازة على جثمان شقيقه الراحل وذلك في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق وسط حشد من كبار المسؤولين والمواطنين.