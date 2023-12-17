الهلال بطل الشتاء.. ماذا قدم “الزعيم” في الدور الأول لدوري روشن؟

انتهت منافسات الجولة 17 من النسخة الجارية لمسابقة دوري روشن السعودي، لينتهي معها الدور الأول بتتويج الهلال بطلاً للشتاء.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب "روشن" برصيد 47 نقطة، جمعهم من 15 انتصار وتعادلين؛ حيث يُعد الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في أي مباراة.

ويبتعد "الزعيم" بفارق 10 نقاط عن النصر أقرب منافسيه والذي لديه مباراة واحدة مؤجلة ضد الاتحاد، بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية.

ويحتل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، وصافة هدافي النسخة الجارية من دوري روشن بفارق هدف وحيد عن رونالدو نجم النصر المتصدر برصيد 16 نقطة.

أرقام الهلال في الدور الأول من دوري روشن

- الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في دوري روشن حتى الآن.

- الفريق الوحيد الذي سجل في كل مبارياته دون استثناء.

- الأكثر فوزًا (15) و الأقل خسارة (0) والأقل تعادلاً (2).

- الأقوى هجومًا (50 هدف)، والأقوى دفاعًا (9 أهداف فقط في شباكه).

- لاعبه البرازيلي مالكوم هو الوحيد الذي سجل 2 هاتريك بدوري روشن هذا الموسم.

- صاحب أكبر فوز في تاريخ الدوري السعودي بنتيجة 9/0 على حساب الحزم.