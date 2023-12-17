بوتين عن تصريحات بايدن بشأن مهاجمة الناتو: هراء تام

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن، بأن روسيا قد تهاجم حلف الناتو، بأنها نوع من "الهراء" والكلام المجازي.

وقال بوتين، في حديث تلفزيوني: "هذا هراء تام. أعتقد أن الرئيس بايدن يفهم ذلك، وهذا مجرد كلام مجازي لتبرير سياسته الخاطئة تجاه روسيا".

وأضاف أن روسيا ليس لديها مصلحة في القتال ضد دول الناتو؛ لافتا إلى أن رئيس أي دولة كبيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا يمكن إلا أن يفهم أن روسيا ليس لديها أي مصلحة، لا جيوسياسية، ولا اقتصادية ولا عسكرية، للقتال ضد دول الناتو.

وتابع: "ليس لدى روسيا أي مشاكل إقليمية مع هذه الدول، ولا توجد رغبة لديها في إفساد العلاقات معها، بل على العكس من ذلك فإن روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع هذه الدول".