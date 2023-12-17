طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأسندت لجنة حكام فيفا إدارة مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا إلى طاقم تحكيم سعودي، يقوده محمد الهويش حكمًا للساحة.

ويعاون محمد الهويش من الطاقم السعودي لإدارة المباراة بين مانشستر سيتي وأوراوا الياباني كل من: خلف الشمري وياسر السلطان، مع وجود النيوزيلندي كمبالي كوانا حكمًا رابعًا.

ومن المقرر أن تصل بعثة مانشستر سيتي إلى السعودية خلال ساعات بعد خوض مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وقبل مباراة مانشستر سيتى ضد أوراوا الياباني، يعانى مان سيتى من التراجع البدنى والفنى بالإضافة إلى سوء النتائج، حيث تعرض للإخفاق فى المباريات الأخيرة

وفى سياق قريب، أعرب الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب الفريق، عن قلقه من النتائج السيئة للفريق خلال المباريات الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق لم يستحق الفوز مشيرا إلى أن التعادل لا يرجع لسوء الحظ.

ويعاني فريق مانشستر سيتي في الوقت الحالي وبات مهدد بفقدان حلمه في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري وسط المنافسة القوية والصعبة مع ليفربول وأرسنال في الوقت الذي لا يظهر فيه المان سيتي بأفضل صورة له ويعاني في الكثير من المباريات وعدم القدرة على الحفاظ على انتصاراته لفترة طويلة على عكس ما كان يحدث في المواسم الماضية للفريق الإنجليزي في مسابقة الدوري.