مجلس فيفا يجتمع في جدة الآن لحسم مواعيد مونديال الأندية 2025

يعقد مجلس فيفا اجتماعًا في الساعات الجارية في مدينة جدة لحسم مواعيد بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام بطولة 2025 في أمريكا بشكل جيد وبمشاركة 32 فريق لأول مرة.

ويسعى مجلس فيفا لوضع المواعيد والتصور النهائي للبطولة من ناحية موعد الانطلاق والنهاية وضمان نجاح المسابقة بالشكل الجديد لأول مرة.

وأكد موقع «سكاي سبورتس» أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، استقر على إقامة البطولة لمدة 29 يوما، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يونيو 2025، وذلك للنسخة الأولى من البطولة التي يشارك فيها الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا عامي 2021 و2023.

وأوضح التقرير، أن الفارق الزمني بين مباريات كأس العالم للأندية سيكون 3 أيام للراحة، وهو ما يؤدي إلى وجود مخاوف من الإرهاق، خاصة أن البطولة ستأتي عقب نهاية الموسم 2024-2025، ومباريات دولية للمنتخات، خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو 2025، بينها مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

وسيجري عرض مواعيد كأس العالم للأندية، على اجتماع المكتب التنفيذي لـ«فيفا»، الذي سيعقد في مدينة جدة، على هامش البطولة الحالية، من أجل إصدار قرار خاص بها، والموافقة على تلك المواعيد.

وتأهل حتى الآن 13 فريقًا للبطولة، ويتبقى 19، عبارة عن 9 من دوري أبطال أوروبا، بينها بطل النسخة الحالية، بالإضافة إلى 3 فرق من أبطال كوبا ليبرتادوريس، وفريقين من كل من أفريقيا وآسيا، وفريقا من أبطال الكونكاف، وآخر من أوقاسونيا، وبطل الولايات المتحدت الأمريكية.