“فيفا” يرفض طلب الأهلي المصري

تلقت بعثة النادي الأهلي المصري المشاركة في مونديال الأندية بالمملكة العربية السعودية خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، اليوم الأحد، يؤكد فيه رفضه ارتداء لاعبي الأهلي قميصًا يحمل الرقم "72" أثناء فترة الإحماء.

ووفقًا لموقع النادي الأهلي المصري الرسمي، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم في خطابه إن ارتداء لاعبي الأهلي قميص الإحماء المشار إليه قبل المباراة السابقة للأهلي أمام اتحاد جدة يخالف لوائحه التي تمنع أي شعارات دينية أو سياسية أو شخصية لأي سبب من الأسباب.

وقامت بعثة الأهلي بالرد على «فيفا» بخطاب أوضحت فيه حيثيات ارتداء لاعبي الأهلي قميص الإحماء رقم "72"، لكن "فيفا" أكد أن فريق الأهلي سوف يتعرض لعقوبات حال مخالفته لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويلتقي الأهلي مع فلومينينسي غدًا الإثنين، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي ‏كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ‏ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في ‏تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا ‏الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏