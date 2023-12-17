بمشاركة الهلال..فيفا يحدد موعد انطلاق مونديال الأندية 2025

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي يشارك فيها فريق الهلال.

وحدد فيفا الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو لإقامة البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك الزعيم في البطولة 2025 وسط آمال وطموحات كبيرة للهلال بتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

وتأهل حتى الآن 13 فريقًا للبطولة، ويتبقى 19، عبارة عن 9 من دوري أبطال أوروبا، بينها بطل النسخة الحالية، بالإضافة إلى 3 فرق من أبطال كوبا ليبرتادوريس، وفريقين من كل من أفريقيا وآسيا، وفريقا من أبطال الكونكاف، وآخر من أوقاسونيا، وبطل الولايات المتحدت الأمريكية.

يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو، تنظيم بطولة جديدة، ضمن خططه الحالية

ويرغب "فيفا" في جعل هذه البطولة منفصلة عن منافسات كأس العالم للأندية بنظامه الجديد

وبحسب "سكاي نيوز" يريد "فيفا" تنظيم بطولة جديدة منفصلة عن كأس العالم للأندية، تنطلق في 2024

ويجري "فيفا" عدة تغييرات على المسابقات التي ينظمها بما في ذلك مسابقة كأس العالم للأندية، والتي ستشهد تواجد 32 فريقًا، بدلاً من 7 بداية من نسخة عام 2025

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025، وستُقام من بعد هذه النسخة كل 4 سنوات، بحسب ما أعلن فيفا في وقت سابق