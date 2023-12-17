أصداء الخسارة.. غضب جماهير الاتحاد يزداد ومطالبة برحيل الخماسي

الوئام

لا تزال أصداء هزيمة اتحاد جدة أمام الأهلي المصري، في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة الماضية، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، مستمرة عبر هجومًا حاد على الفريق عبر السوشيال ميديا.

وأقيمت مباراة الأهلي والاتحاد السعودي، على أرضية استاد الجوهرة ضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية، وانتهت بنتيجة 3-1.

وشن جماهير الاتحاد هجومًا حادًا على مهاجم الفريق كريم بنزيما لإضاعته ركلة الجزاء أما الأهلي، وضياع عدد من الفرص التي كانت من الممكن أن تغير نتيجة المباراة.

الجماهير طالبت بمحاسبة المسؤول عن تلك الهزيمة والتخلص من خماسي الفريق الأجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهم: عبد الرزاق حمد الله، ورومارينيو وكورنادو وفابينيو ولويس فيلبي، إذ أن هناك حالة غضب كبيرة لجماهير الاتحاد من هذا الخماسي وانتشرت بقوة عل السوشيال ميديا.

أما الناقد الرياضي فهد المحياوي، كتب عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا: "استقالتكم مطلب، وخروجكم بمثابة بطولة.. من سكت عن حقوق الاتحاد ولم يطالب بها (في الوقت الذي يمكن أن تتغير فيه الأمور) وخرج يبرر ويتكلم بعد إغلاق الفترة ليبرأ ساحته لا يستحق ان يستمر يوم واحد في منصبه!"؛ واختتم: "ارحلوا يا فشله .. حسبي الله ونعم الوكيل"

أما خالد دليم كتب: "هذا العار لا يخفف آثاره الا خروج هذه الادارة من النادي فوراً".

"أنا محبط مثل الجماهير"

على المستوى الرسمي، أكد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد، أن فريقه فشل في مواجهة الأهلي، على المستوي البدني، الأمر الذي تسبب في الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال جاياردو، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "الهزيمة من الأهلي مؤلمة، أنا محبط مثل الجماهير، نحن متأهبون للتعايش مع الفوز والخسارة، هذه كرة القدم".

وتابع : "لعبنا أمام فريق سريع جداً، وضعنا أمام الكثير من التحديات على سبيل الأداء البدني، لم نتمكن من صنع الفرص وتسجيل الأهداف، كانت لدينا ركلة جزاء لم يسجلها كريم بنزيما وهذا صعّب علينا الأمور، والهدف الثاني محبط جداً، وكان علينا تسجيل هدفين، ولم نكن في وضعية تمكننا من اتخاذ قرار سريع".

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية بصفته بطل أفريقيا، فيما شارك اتحاد جدة في البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مستضيف البطولة؛ وكان اتحاد جدة افتتح مباريات النسخة الحالية بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة؛ كما أصبحت هذه هي المرة السادسة التي يصل فيها الأهلي للدور قبل النهائي في البطولة.