سلمان الفرج يرد على خيسوس بفيديو مثير للجدل

أثار سلمان الفرج لاعب فريق الهلال الجدل بعدما نشر فيديو عبر حسابه على سناب شات للرد على تصريحات خيسوس مدرب الزعيم والذي أكد ان استبعاد اللاعب من المباراة الأخيرة للزعيم لأسباب تأديبية.

الفيديو الذي نشره الفرج على حسابه ليس له ولكن لأحد المقاطع وفي ملخصها التأكيد على ثبات الرجل على موقفه والحفاظ على عزة النفس ورفض أي تجاوز في حقه.

وكان البرتغالي خورخي خيسوس قد أعرب عن سعادته بما قدمه الهلال في دوري روشن حتى الآن بعد الفوز على الوحدة.

وحقق الزعيم فوزًا هامًا على حساب الوحدة في الجولة السابعة عشر من دوري روشن بهدفين دون مقابل.

وعلق خورخي خيسوس في المؤتمر الصحفي للمباراة: “لم نتعرض لأي خسارة في الدور الأول من دوري روشن وهذا أمر رائع”.

واستمر المدرب البرتغالي: “لقد سجلنا 50 هدفًا في الدور الأول وهذا دليل على النجاعة الهجومية التي نمتلكها”.

وأضاف مدرب الزعيم: “العبرة بالنهاية وليس بما نحققه في الدور الأول فقط، بالتالي يجب علينا العمل بنفس القوة”.

وواصل: “تركت الفريق في 2018 ونحن في الصدارة لكنني لم أحقق الدوري في النهاية”.

وأكمل: “الآن نحن في صدارة دوري روشن ولدينا رئيس رائع مثل فهد بن نافل”.

وعن سر استبعاد سلمان الفرج، أكد: “الانضباط لدي خط أحمر، سلمان لاعب مهم بالنسبة لنا لكن الفريق ككل أهم”.

واختتم المدرب البرتغالي: “ما فعله سلمان الفرج لم يعجبني إطلاقا، لكن لن أفصح عنه”.