التعليم توضح ضوابط وإجراءات الترشح لإيفاد المعلمين للتدريس بالخارج

أعلنت وزارة التعليم ضوابط وإجراءات الترشيح للإيفاد للتدريس في الخارج، في بعض الدول الشقيقة والصديقة.

وقالت إن ذلك يأتي نظرا لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية لعدد من المعلمين والمشرفين التربويين السعوديين للعام الدراسي القادم ١٤٤٦هـ؛ وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس ١٤٤٥/٠٨/٢٦هـ، ولن ينظر فيما يصل بعد هذا التاريخ، مع ضرورة التقيد بإرسال النماذج والمستندات المطلوبة.

والضوابط هي:

- أن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية وألا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن (٩٥ درجة) في الأعوام الثلاثة الأخيرة (متتالية).

- أن يحمل المرشح مؤهلا علميا لا يقل عن درجة البكالوريوس في مادة التخصص الذي سيوفد من أجله

- أن يكون المرشح حاصلاً على الرخصة المهنية.

- ألا يقل عمر المرشح عن (٣٠) عاما ولا يزيد عن (55) عاما، (يحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ).

- ألا نقل خدمة المرشح في التعليم (معلم/ وكيل مدير) عن (6) أعوام دراسية والمشرف التربوي عن (١٠) أعوام دراسية (يحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي.

- أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك.

- أن يكون لائقا صحيا.

- ألا يكون قد صدر بحق المرشح حكم تأديبي أو عقوبة إدارية في الأعوام الدراسية الثلاثة الماضية أو العام الحالي ( ١٤٤٥هـ) وألا يكون طرفا في قضية قائمة حاليا، أو إذا تبين لاحقا أنه صدر بحقه أي حكم تأديبي أو عقوبة إدارية خلال فترة الترشيح إلى تاريخ صدور قرار الإيفاد من صاحب الصلاحية.

- ألا يكون المرشح أثناء هذا العام الدراسي ١٤٤٥هـ معارا أو مفرغا للحصول على درجة علمية، أو مرافقاً أو ملتحقا بدورة تدريبية أو لديه إجازة مرضية أو دراسية أو استثنائية (مدتها فصل دراسي أو أكثر)

- ألا يكون المرشح قد سبق له الإيفاد الداخلي للدراسة، أو الابتعاث الخارجي للدراسة 4 آخر عامين دراسيين.

- ألا يكون المرشح قد سبق له العمل خارج المملكة موفدا من وزارة التعليم.

- ألا يكون المرشح قد اعتذر عن الإيفاد للتدريس في العامين الدراسيين السابقين بعد صدور قرار إيفاده وقبل مباشرة العمل دون عذر مشروع.

ألا يكون المرشح قد سبق له الاعتذار عن إكمال المدة النظامية للإيفاد دون عذر مشروع.