تتويج تايلاندي ببطولة السعودية المفتوحة للجولف

تُوّج التايلاندي دينويت بوريبونسوب البيوم، بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بعد أن أنهى المباراة بنتيجة 18 تحت المستوى في نادي الرياض للجولف.

وبدأ بينويت اليوم الأخير في المركز الثاني، بفارق واحد عن المتصدر في اليوم قبل الأخير مواطنه فاشارا خونغواتماي، لكنه سجل ثمانية "بيردي" في جولة نهائية مذهلة جعلته يحتل المركز 18 تحت المستوى، متقدمًا على السويدي هنريك ستنسون في وتيرفيس سميث.

وهذا هو الفوز الأول للاعب التايلندي البالغ من العمر 19 عامًا في الجولة الآسيوية، لكنها المرة الثانية التي يفوز فيها في المملكة العربية السعودية خلال ثلاثة أسابيع فقط؛ حيث سجل فوزا في بطولة آرامكو ضمن جولة التنمية الآسيوية في الدمام قبل أسبوعين، قبل أن يفوز أيضًا ببطولة تايلاند المفتوحة في جولة عموم تايلاند الأسبوع الماضي مما يؤكد أنه أنهى العام بثلاثية فريدة من الانتصارات.

يذكر أن هذه البطولة كانت قد انطلقت بمشاركة 120 لاعب جولف في أجواء مثالية حضرها عشاق اللعبة الذين استمتعوا بالفعاليات المصاحبة إلى جانب متابعتهم للبطولة.