أداء قوى وسعر أقل.. أفضل البدائل لـ”آيفون 15″

تأتي هواتف آيفون 15 في عامها الجديد، بتحسينات ملحوظة على إصدارات العام الماضي، حيث شهدت استبدالًا لمنفذ الشحن بنوع (USB-C)، وتحسينات في مكونات طرز البرو، لكنها أبقت على التصميم العام المميز لهواتف آيفون دون تغيير جذري.

كذلك، فإن الميزات الجديدة في آيفون 15 تعتمد كليةً على نظام التشغيل (iOS 17)، والذي وصل إلى الهواتف القديمة أيضًا، التي حصلت بالفعل على العديد من هذه الميزات ولكن بأسعار أقل عن سعر الهاتف الجديد، الذي سجل في السوق السعودية 3799 ريال، في أقل سعر له. وهو أمر قد يدفع المستخدمين إلى البحث عن خيارات أفضل بسعر أقل، نستعرضها في التقرير التالي:

الأداء القوي والسعر الأقل.. iPhone 14

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يجمع بين تكنولوجيا آبل المتقدمة وتكلفة مناسبة، فإن هواتف iPhone 14 التي أطلقتها آبل العام الماضي هي الخيار الأمثل.

تتألف سلسلة iPhone 14 من أربعة هواتف بأحجام متنوعة، تقدم شاشات بمقاسات تتناسب مع تفضيلات المستخدم، وتتميز بنفس نوعية الشاشة ومعدل التحديث مع بعض الاختلافات في الدقة وسطوع الشاشة. كما توفر خيارات متعددة لسعة التخزين الداخلية، مع إمكانية اختيار بين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالسعر، يظهر أن iPhone 14 يقدم أداءً مميزًا بتكلفة تبدأ من 699 دولارًا (2622 ريالًا سعوديًا)، ما يجعله خيارًا ميسور التكلفة بالمقارنة مع الإصدارات الحديثة.

وتأتي طرازات iPhone 14 Pro بمواصفات فائقة، حيث تعتمد على معالج Apple A16 Bionic السداسي النوى، والذي يعد متقدمًا في أدائه مع تقنيات مثل (Dynamic Island) وقدرات التصوير الحسابي. كما يبرز المعالج بسرعته وكفاءته، مما يجعلها خيارًا جذابًا لعشاق التكنولوجيا.

أيضًا، تتشابه هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max مع إصدارات iPhone 15 الأحدث في معظم مواصفاتها، بدءًا من تقنيات العرض الحديثة حتى خيارات سعة التخزين.

أفضل بديل بنظام أندرويد.. Galaxy S23

عنوان: "هواتف Galaxy S23 من سامسونج: بدائل قوية لآيفون 15 تتميز بالتكنولوجيا والأداء"

هواتف Samsung Galaxy S23 تعتبر خيارًا متميزًا وبديلًا جيدًا لهاتف آيفون 15 إذا ما تحدثنا عن المواصفات الفائقة والمجموعة الواسعة من المزايا.

تتضمن هذه المزايا القوية الشاشة الكبيرة، والبطارية ذات سعة كبيرة، وتقنيات الشحن اللاسلكي السريع، وخاصية الشحن اللاسلكي العكسي.

كما تتمتع هذه الهواتف بمقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68 الأحدث، بالإضافة إلى كاميرا بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل مع دعم للتقريب البصري بنسبة 10 مرات وتقريب رقمي بنسبة 100 مرة.

وتشمل سلسلة Galaxy S23 ثلاثة هواتف بأحجام مختلفة؛ Galaxy S23 بشاشة 6.1 بوصة، Galaxy S23 Plus بشاشة 6.7 بوصة، وGalaxy S23 Ultra بشاشة 6.8 بوصة. تتشابه جميع الهواتف في العديد من المزايا، بدءًا من المعالج الجديد المصمم خصيصًا لهذه السلسلة وصولاً إلى شاشات كبيرة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وبطاريات ذات سعة كبيرة.

كما يتميز هاتف Galaxy S23 Ultra باعتباره أكبر هاتف في السلسلة بنظام كاميرا احترافي يعد الأكثر تطورًا من Samsung، مع مستشعر بدقة 200 ميجابكسل وقدرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K. ويأتي مع القلم الذكي S Pen، الذي يوفر تجربة متقدمة لكتابة الملاحظات والتحكم عن بعد.

فيما يبدأ سعر Galaxy S23 من 625 دولارًا (2344 ريالًا سعوديًا)، بينما يبدأ Galaxy S23 Plus من 999 دولارًا، ويبدأ Galaxy S23 Ultra من 1199 دولارًا (4497 ريالًا سعوديًا).

تحفة التصوير والذكاء الاصطناعي.. Pixel 8

تألقت شركة جوجل كمنافس قوي في سوق الهواتف الذكية، بهواتف مدمجة بنظام الكاميرا المتطور، والمزايا الحصرية لنظام أندرويد، بالإضافة إلى التكنولوجيا الذكية الحديثة، جنبًا إلى جنب مع منظومتها المتكاملة من الخدمات والتطبيقات، التي تضفي تجربة مستخدم استثنائية في الإنتاجية وتنوع المهام.

فإذا كنت تضع الكاميرا المتطورة في مقدمة اهتماماتك عند البحث عن هاتف ذكي، فإن سلسلة هواتف Pixel 8 من جوجل تعتبر خيارًا مذهلاً، بفضل معالج Tensor G3 الجديد وقدرات التعلم الآلي المحسنة، ما يجعل لديك تجربة تصوير استثنائية.

وتضم سلسلة Pixel 8 هاتفين، Pixel 8 وPixel 8 Pro، يعتمدان على نفس المعالج ويشتركان في التصميم ونوع الشاشة ومواصفاتها، والكاميرا الأمامية.

ويتميز هاتف Pixel 8 Pro بشاشة أكبر وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، مع خيارات وفيرة لسعة التخزين الداخلية تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

أما هاتف Pixel 8 فيتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، مع خيارين لسعة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت.

ويتميز كلا الهاتفين بكاميرا خلفية رائعة، ولكن يبرز هاتف Pixel 8 Pro بعدسات إضافية لتحسين التقريب وتوفير صور فائقة الاتساع.

وتقدم جوجل حاليًا تخفيضات كبيرة على أسعار هواتفها الجديدة في متجرها الإلكتروني، حيث يبدأ هاتف Pixel 8 بسعر 549 دولارًا (2059 ريالًا سعوديًا) بدلاً من 699 دولارًا، ويبدأ هاتف Pixel 8 Pro بسعر 799 دولارًا (2997 ريالًا سعوديًا) بدلاً من 999 دولارًا.