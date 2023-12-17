سلمان الفرج يشعل أزمة خيسوس: الهلال أهم من أي شيء

أشعل سلمان الفرج لاعب فريق الهلال أزمته مع البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للزعيم بعد المشكلة التي وقعت بينهما.

وكان خيسوس قد أعلن في وقت سابق عن استبعاد الفرج من مباراة الوحدة الأخيرة لأسباب انضباطية.

ورد الفرج عبر حسابه على سناب شات على أحد مشجعي الهلال حول أزمته :"الهلال أهم من أي شيء".

كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن سر "استبعاد" سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم، من قائمة مباراة الوحدة، مساء الجمعة الماضي

وأوضح جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن اللاعب المخضرم البالغ من العمر 34 سنة، قام بتصرف لم يعجبه قبل مواجهة الوحدة؛ رافضًا الإفصاح عنه.

وأعلن المدير الفني البرتغالي، توقيع "عقوبة انضباطية" ضد سلمان الفرج، بعد هذا التصرف؛ وذلك بـ"استبعاده" من مباراة الوحدة.

واختتم جورج جيسوس تصريحاته؛ بالقول: "الهلال أهم من كل شيء.. حتى من الفرج"؛ في رد على جماهير الزعيم، التي دشنت هشتاجًا تدعم فيه اللاعب، وتطالب بمعاملته بشكل يليق بما قدمه للفريق.