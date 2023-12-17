أزمة السكر تتصاعد في مصر.. دعوة لتأميم مصنع إماراتي تواجه انتقادات كثيرة

لا تزال أزمة السكر حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في مصر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيها.

وبدأت أزمة السكر في مصر في أواخر عام 2022، عندما بدأ سعر السكر في الارتفاع بشكل حاد في الأسواق المحلية.

وارتفع سعر كيلو السكر من 10 جنيهات (0.55 دولار) إلى أكثر من 50 جنيهًا في بعض المناطق.

أدى تصاعد أزمة السكر إلى حالة من الغضب بين المواطنين المصريين، كما أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات لمحاولة حل الأزمة، إلا أنها لم تتمكن من حلها بشكل كامل، ويتوقع أن تستمر الأزمة حتى عام 2024 على الأقل.

في ظل الأزمة، دعا المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي المصري إلى "التأميم على مصنع سكر لشركة إماراتية"، إلا أنه عاد ونفى ذلك.

ووجه رسالة للحكومة في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "إكس"، وكتب: "السكر والشركة الإماراتية..على الجهات المعنية والمسؤولة التدخل بوضع يديها على الشركة وإدارتها لحساب البنوك والمودعين لعدم السداد حماية لأموال المودعين والبنوك، وأيضا لمخالفتها قوانين التصدير".

وأضاف: "ولشبهة تهريب نقد أجنبي، ولشبهة فساد في تخصيص الأرض والمياه الجوفية بدون عائد مناسب، وللغش التجاري بتصدير منتج مصري ووضع علامة أنها منتج الإمارات".

وتابع: "هناك شخصيات، العربي بتاعها مكسر، ترجموا دعوتي لإنقاذ أموال المودعين لدي شركة السكر الممتنعة عن السداد أنه تأميم، إدارة الشركة لصالح الأصحاب الحقيقين لرأس المال ليس تأميما".

انتقادات كثيرة

وواجهت كلمات ممدوح حمزة انتقادات كثيرة، حيث قال الملياردير المصري نجيب ساويرس: "هذا الفكر الاشتراكي المقيت هو من دمر الاقتصاد المصري وطفش المستثمرين! تأميم ومصادرة لمن وثقوا في بلدنا واستثمروا لتصنيع سلعة أساسية! عيب".

وقال المهندس طارق صادق، مدير عام شركة سيراميكا رويال: "شركة الغرير شركة محترمة جدا جدا و مشروع مصنع السكر من البنجر من أكبر و أهم المشروعات فى مصر و تم هذا الاستثمار فى عهد الوزيرة سحر نصر و العقد شريعة المتعاقدين و لو أن هناك أخطاء فلنبحث هذا الخطأ فى مصر و ليس مع المستثمر".

تفاصيل الاتفاقية المصرية الإماراتية

وفي 2018، وقعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المصرية وشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، اتفاق مشروع استثماري متكامل يتضمن استصلاح وزراعة محصول بنجر السكر، في أراضي بمساحة 181 ألف فدان.

ويشمل المشروع الذي شهد توقيع اتفاقيته في مصر، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، إقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمنطقة غرب المنيا، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي مليار دولار.

ويهدف المشروع للمساهمة في سد العجز بنسبة 75% من استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويا.

كما يأتي المشروع نتاج عمل مشترك بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والزراعة، خلال الفترة الماضية، ومساهمة وزارة قطاع الأعمال العام في المفاوضات النهائية مع المجموعة الإماراتية.

كما يسعى المشروع إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع الأنشطة القائمة على الزراعة والصناعات التكميلية لها، وإلى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.