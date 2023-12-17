نجم الهلال مرشح لجائزة خاصة في دوري روشن

أعلنت رابطة دوري روشن للمحترفين اليوم الأحد قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة 17 من المسابقة.

وأسدل الستار على الجولة 17 مساء أمس السبت بعد إقامة 8 مباريات، فيما تأجلت مباراة النصر والاتحاد.

ويتصدر قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة أفضل هدف، سعود عبدالحميد، ظهير الهلال، الذي سجل هدفًا رائعًا في مرمى الوحدة.

🔘 سعود عبدالحميد 🇸🇦

🔘 كريتشوفياك 🇵🇱

🔘 كيفن نكودو 🇨🇲 ⚽️ اختيارات الفريق الفنّي في الرابطة لأجمل (3) أهداف في الجولة الـ17 🔥👏. #yallaRSL pic.twitter.com/9ehXChkBk0 — دوري روشن السعودي (@SPL) December 17, 2023

ويتنافس مع عبدالحميد، الثنائي جريجورز كريشوياك، لاعب أبها، الذي سجل في مرمى الحزم، وجورج نكودو، مهاجم ضمك، الذي هز شباك الرائد.

وطرحت الرابطة الأهداف الثلاثة للتصويت عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.