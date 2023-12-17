أخبار الرياضة

نجم الهلال مرشح لجائزة خاصة في دوري روشن

17 ديسمبر 2023 · < 1 minutes

أعلنت رابطة دوري روشن للمحترفين اليوم الأحد قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة 17 من المسابقة.

وأسدل الستار على الجولة 17 مساء أمس السبت بعد إقامة 8 مباريات، فيما تأجلت مباراة النصر والاتحاد.

ويتصدر قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة أفضل هدف، سعود عبدالحميد، ظهير الهلال، الذي سجل هدفًا رائعًا في مرمى الوحدة.

ويتنافس مع عبدالحميد، الثنائي جريجورز كريشوياك، لاعب أبها، الذي سجل في مرمى الحزم، وجورج نكودو، مهاجم ضمك، الذي هز شباك الرائد.

وطرحت الرابطة الأهداف الثلاثة للتصويت عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.