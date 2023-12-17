أخضر تحت 17 عامًا يلتقي العراق في نصف نهائي غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا غدًا الإثنين مباراته ضمن نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023 في عمان، حين يلتقي منتخب العراق على ملعب السعادة بمدينة صلالة.

وجاء تأهل أخضر "تحت 17 عامًا" لهذا الدور بعد تصدره لمجموعته الثانية والتي ضمّت إلى جانبه منتخبات الإمارات، سوريا، والأردن.

وأجرى لاعبو المنتخب الوطني حصة تدريبية اليوم، على ملعب مجمع صلالة الرياضي، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين استرجاعية.

وتأهل منتخب السعودية للناشئين إلى نصف نهائي كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023، بعد تعادله مع منتخب الإمارات بدون أهداف، مساء أمس السبت على استاد السعادة بمدينة صلالة في عمان.

ودخل الفرنسي ستيفان سالينت، مباراة الإمارات بتشكيل مكون من: محمد العتيبي في حراسة المرمى، مشعل الداود، أبو بكر سعيد، ناصر الفيحاني، عبدالعزيز عسيري، ثاري أحمد، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، عبدالرحمن سفياني، الوليد العوفي، سالم عبدالله.

في حين أجرى على مدار الشوط الثاني عدد من التبديلات بدخول اللاعب مختار برناوي بديلًا للاعب الوليد العوفي، واللاعب عبدالله هزازي بديلًا للاعب عبدالعزيز عسيري، واللاعب محمد مدخلي بديلًا للاعب عبدالرحمن سفياني، واللاعب بدر الحربي بديلًا للاعب ثاري أحمد، واللاعب عبدالهادي مطري بديلًا للاعب سالم عبدالله.