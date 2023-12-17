مخاوف في إيران من مواجهة مباشرة مع أمريكا بسبب الحوثي

تزايدت المخاوف في إيران من احتمال نشوب حرب مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد تصاعد التوتر في البحر الأحمر، إثر هجمات شنتها جماعة الحوثي الموالية لإيران ضد سفن تجارية.

ونشر الحرس الثوري الإيراني لقطات مصوَّرة لتجربة إطلاق صاروخ على متن نوع جديد من السفن الحربية، في خطوة اعتبرت رسالة تهديد للولايات المتحدة، وذلك قبل زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للشرق الأوسط.

ونشرت وكالة نور نيوز مقطع فيديو قصيرًا يُظهر تجربة اختبار لصاروخ على متن طراد يحمل اسم قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في غارة جوية أمريكية عام 2020.

وهدَّد قائد الحرس الثوري حسين سلامي الولايات المتحدة وإسرائيل بالهزيمة، مؤكدًا أن إيران ستستمر في دعم فلسطين حتى تحقيق النصر.

وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي إن الولايات المتحدة تكرر أخطاءها منذ 45 عامًا، معتقدة أنها تنتصر باحتلال الأراضي.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاؤهما عانوا من نتائج تجاربهم السابقة، مثل احتلال أفغانستان والعراق. وأشار إلى أن هذه الدول بدأت بالفعل في الانسحاب من هذه البلدان.

في هذه الأثناء، حذر نائب القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد مهدي هاديان، من أن بلاده جاهزة للرد على أي تهديدات، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية «في أعلى مستوى من الاستعداد القتالي».