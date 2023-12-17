الذكاء الاصطناعي من “مايكروسوفت” يغنيك عن حضور اجتماعات العمل

أعلنت شركة "Microsoft" عن تطوير أداة ذكاء اصطناعي تحمل اسم "Microsoft 365 Copilot"، قد تُلغي ضرورة حضور الأشخاص للاجتماعات العملية.

ووفقًا لتقرير بشبكة "BBC" البريطانية، تعمل الأداة الجديدة، التي بدأ عملها في نوفمبر الماضي، على تلخيص الاجتماعات التي تجرى عبر تطبيق "Teams" للأفراد الذين يختارون عدم الحضور.

كما تُتيح الأداة الجديدة أيضًا كتابة رسائل البريد الإلكتروني للأفراد، وإنشاء ملفات في برنامج تحرير النصوص ("Word")، وإعداد رسوم بيانية وعروض تقديم باستخدام "PowerPoint" في وقت قصير.

وتأمل Microsoft أن تكون هذه الأداة حلاً لضغوط العمل الشديدة، ولكن هناك قلق من قبل بعض الأفراد بشأن تأثير تكنولوجيا مثل هذه على وظائف العمال.

وأكدت Colette Stalbaumre، المديرة العامة لمنتجات "Microsoft 365"، أن المسؤولية تقع على الأفراد الذين يستخدمون أداة "Copilot" لتوضيح طريقة استخدامها، قائلة: "إنها أداة يجب على الناس استخدامها بشكل مسؤول".

المتطلبات الأساسية لـ "Microsoft 365 Copilot"

قبل أن تتمكن من الوصول إلى Copilot، يجب أن تفي بهذه المتطلبات:

- حساب OneDrive: تحتاج إلى حساب OneDrive للحصول على العديد من الميزات في Microsoft Copilot في Microsoft 365 مثل حفظ الملفات ومشاركتها. للمزيد من المعلومات، راجع تسجيل الدخول أو إنشاء حساب على OneDrive.

- Outlook الجديد لـ Windows: للحصول على تكامل سلس لـ Microsoft Copilot في Microsoft 365 مع Outlook، يجب عليك استخدام Outlook for Windows الجديد، قيد المعاينة حالياً. يمكنك التبديل إلى Outlook Mobile للوصول إلى تجربة Outlook الجديدة. للمزيد من المعلومات، راجع بدء استخدام Outlook الجديد لـ Windows.

- Microsoft Teams: لاستخدام Microsoft Copilot في Microsoft 365 مع Microsoft Teams، يجب استخدام عميل سطح المكتب لـ Teams أو عميل الويب.

- Microsoft Loop: لاستخدام Copilot في Microsoft Loop، يجب تمكين Loop للمستأجر. لمزيد من المعلومات حول تمكين التكرار الحلقي، راجع بدء استخدام Microsoft Loop.

- Microsoft Whiteboard: لاستخدام Microsoft Copilot في Microsoft 365 مع Microsoft Whiteboard، يجب تمكين Whiteboard للمستأجر الخاص بك. لمعرفة المزيد حول Microsoft Whiteboard، راجع إدارة الوصول إلى Microsoft Whiteboard لمؤسستك.