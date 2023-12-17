الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني: طبيبة الأسنان المسيئة ليست من منسوبينا

رد الحساب الرسمي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، على واقعة انتشار منشورات مسيئة من إحدى الحسابات في منصة "X" تدّعي أنها طبيبة أسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة.

وقال في تغريردة عبر منصة "إكس": "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات مسيئة من إحدى الحسابات في منصة X والتي تدّعي أنها طبيبة أسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة - الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. عليه فإن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تؤكد أنها ليست من منسوبيها".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات منسوبة لطبيبة أسنان فلسطينية، ادعت أنها تعمل في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في مدينة جدة ونشرت تغريدات مسيئة.