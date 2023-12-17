لوتون يصدر بيانًا جديدًا حول بطل واقعة “السقوط المرعب”

أصدر لوتون تاون الإنجليزي بيانًا جديدًا حول حالة توم لوكير، لاعب الفريق، الذي سقط مغشيًا عليه في مباراة بورنموث التي أقيمت مساء أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسقط لوكير على أرض المعلب دون أن يتدخل معه أحد ما أثار الرعب عند الدقيقة 59 من المباراة.

وغادر لاعبو الفريقين الملعب أثناء إسعاف المدافع الويلزي البالغ من العمر 29 عاما، ثم عادوا لتحية الجماهير بعد أن أعلنت رابطة الدوري الممتاز إلغاء المباراة.

وأصدر نادي لوتون تاون بيانًا رسميا اليوم الأحد، قال فيه "مازال لوكير يخضع للاختبارات والفحوصات وينتظر النتائج قبل تحديد الخطوات التالية للعلاج".

وأضاف "نقدر قلق الجماهير عليه والاهتمام الإعلامي الكبير بحالة اللاعب، لكننا غير قادرين على تقديم مستجدات مستمرة حول وضعه".

وواصل "نطالب جميع وسائل الإعلام بالانتظار حتى يتم إصدار أي تحديثات عبر القنوات الرسمية للنادي في الوقت المناسب".

وخضع لوكير لعملية جراحية في القلب للعلاج من الرجفان خلال شهر يونيو الماضي، بعد انهياره خلال فوز لوتون على كونفتري في المباراة النهائية لدوري الدرجة الثانية.

وعاد مدافع لوتون تاون للملاعب مع بداية الموسم الجديد، وخاض 15 مباراة في جميع المسابقات قبل مباراة أمس السبت.