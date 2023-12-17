نيمار يتحدى إصابته بـ4 رسائل حماسية

تحدى نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بتوجيه رسائل حماسية خلال فترة تعافيه من الإصابة.

ويغيب نيمار عن صفوف الهلال منذ أكتوبر الماضي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ومن المتوقع أن يستمر غياب النجم البرازيلي حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر نيمار مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يؤدي جزءًا من برنامجه التأهيلي.

Sem dor não há cura, sem quedas não há virtude no levantar, e sem dificuldades não há superação.

Sigo na luta 🙏 pic.twitter.com/ZFrKlXD00d — Neymar Jr (@neymarjr) December 17, 2023

وعلق مهاجم الهلال بقوله "بدون ألم لا يوجد علاج، وبدون السقوط لا مجال للنهوض، وبدون صعوبات لن توجد إرادة الفوز، أنا مستمر في القتال".

وانتقل نيمار إلى الهلال مطلع الموسم الجاري قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو.