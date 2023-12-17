Creations of LA يطلق العنان لسحره بصور فريدة للسيارة QX60 في الرياض

أعلنت شركة "إنفينيتي" الشرق الأوسط عن تعاونها مع المصور المبدع Creations of LA لتقديم صور فريدة لسيارتها الجديدة QX60 في مدينة الرياض.

قدمت هذه الشراكة الفريدة مجموعة من الصور امتزجت فيها اللمسة العربية الأصيلة مع التطور والتقدم الذي تشهده المملكة، وينعكس أيضًا في مهارة ودقة تصنيع السيارة الجديدة، التي صورها Creations of LA، في لقطات فنية عكست الحضور الفاخر لسيارة QX60 الـ SUV الجديدة.

وفي وسط مدينة الرياض النابضة بالحياة، استطاع المصور Creations of LA أن يلتقط جوهر سيارة QX60 ويدمجها بسلاسة مع سحر المدينة، معبرًا عن مستويات الرقي التي تميز السيارة.

كما أظهرت الصور بلمسة جمالية فريدة كيف أن هذه السيارة الجديدة قادرة على التحول إلى جزءًا لا يتجزأ من المشهد الحضري في مدينة الرياض.

وتعكس السيارة الأنيقة التزام إنفينيتي بالابتكار في التصميم، مع الحفاظ على الأناقة المميزة. وقد اتبعت الشركة أسلوبًا بسيطًا وجريئًا في تصميم جميع أجزاء السيارة، مستلهمة من الفلسفة اليابانية، في طيات الكيمونو في المصابيح الأمامية والأوريغامي في الشبكة وتموجات المقاعد الجلدية.

وقد جُهِزت السيارة أيضًا بأحدث التقنيات، إضافةً إلى تصميمها الأنيق وألوانها المميزة لتلبية تفضيلات كل سائق.

وتعتمد السيارة على محرك V6 سعة 3.5 لتر بتقنية الحقن المباشر، يولد قوة تبلغ 279 حصانًا مع 350 نيوتن متر من عزم الدوران، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات.