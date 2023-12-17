في بيان رسمي.. الأهلي المصري يشكر السعودية

حرص الأهلي المصري على توجيه الشكر للمسؤولين في المملكة العربية السعودية بسبب حفاوة الاستقبال.

ويخوض الأهلي المصري نهائيات كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

وتغلب الأهلي على شقيقه الاتحاد بنتيجة 3-1 أول أمس الجمعة في الدور الثاني من البطولة، ويستعد الفريق لملاقاة فلومينينسي البرازيلي غدًا الإثنين في الدور نصف النهائي.

وذكر الأهلي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد "بعثة النادي المشاركة في كأس العالم للأندية تعبر عن خالص شكرها للأشقاء بالمملكة، لما لاقته من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة ودعم لا محدود لفريق الأهلي الذي يلعب في بلده الثاني، والتي أسعدت كل العرب بالتنظيم الرائع لمونديال الأندية".

بعثة الأهلي تشكر الأشقاء في المملكة على الحفاوة والمساندة.. وتشيد بالروح الرياضية بين الجماهير المصرية والسعودية 🇪🇬❤️🇸🇦#الأهلي_في_المونديال pic.twitter.com/cUs0UmVpGf — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 17, 2023

وأضاف الأهلي "البعثة أشادت بالأجواء الطيبة وروح الأخوة التي جرت فيها المباراة الأولى بين الأهلي وشقيقه اتحاد جدة، وكذلك التناغم الذي تواجد في ملعب المباراة بين جماهير ولاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية، بما يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي".

وحسب بيان الأهلي، أكدت البعثة ثقتها الكاملة بأن الجماهير السعودية الشقيقة ستساند الأهلي يدًا بيد مع الجماهير المصرية التي استحقت شكر وتحية بعثة الأهلي على حضورها المكثف ومساندتها الدائمة، والتزامها الثابت بالروح الرياضية وبكل ما يتفق مع شروط السلامة ولوائح الاتحادات القارية، والتركيز الكامل على دعم ومؤازرة فريقها لتحقيق الهدف المنشود.