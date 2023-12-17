الدور الفرنسي.. قطار سان جيرمان يتعطل أمام ليل

تعثر باريس سان جيرمان بالتعادل 1-1 مع مضيفه ليل مساء الأحد ضمن الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

ويأتي تعثر سان جيرمان ضد ليل ليوقف سلسلة من 8 انتصارات متتالية في المسابقة.

وفرط سان جيرمان في فرصة التحليق بعيدا في قمة البطولة التي توج بها 9 مرات في المواسم الـ11 الأخيرة، بعدما أصبح في جعبته 37 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه نيس.

وكان نيس تلقى بدوره خسارة مفاجئة بنتيجة 1-3 أمام مضيفه لوهافر، السبت في المرحلة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد ليل إلى 28 نقطة في المركز الرابع.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح كيليان مبابي التسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، لكن ليل أدرك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.