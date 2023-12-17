أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة يعلنون الاعتصام

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن أهالي المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة أعلنوا اعتصامهم بدءا من اليوم الاثنين أمام مقر الحكومة، وذلك للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل أسرى.

وتظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب، على مدى يومين، لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة مع حركة (حماس) لإعادة أبنائهم المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت متحدثة باسم عائلات الأسرى، في كلمة خلال المظاهرة، "نسمع أصوات الحرب التي لا لزوم لها ونرى مضيعة للوقت".

كما طالب متحدث آخر حكومة بنيامين نتنياهو إعادة أبنائنا أحياء كما أعادت غيرهم. في حين رفع والد أحد الأسرى ساعة رملية خلال المظاهرة لتحذير الحكومة من نفاد الوقت.