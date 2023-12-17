الرياض تستقبل أول مركز من نوعه لتطوير شواحن السيارات الكهربائية

أطلقت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ مركزًا للبحث وتطوير شواحن السيارات الكهربائية، هو الأول من نوعه في العاصمة الرياض، حيث من المقرر أن يقوم على اختبار التقنيات المستقبلية لشحن السيارات الكهربائية، بدءًا من أجهزة الشحن حتى البرامج، وذلك لضمان أعلى مستوى من الجودة والسلامة، والتأكّد من أن هذه المعدات تلبي أعلى معايير الكفاءة.

وقد صرّح محمد بكر قزاز، الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ، بأن "إطلاق مثل هكذا مركز للبحث والتطوير يمثل إشارة واضحة لتفانينا في الجودة والتطوير المستدام للبنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة. وذلك بما يساهم تقنيًا في تعزيز قدرتنا على متابعة أحدث التقنيات المتعلقة بشحن السيارات بسرعة، وبهدف توفير تجربة شحن متميزة للمستخدمين وضمان توفير حلول شحن موثوقة وفعالة لسائقي المركبات الكهربائية في المملكة".

تقوم منشأة البحث والتطوير الرائدة التابعة لشركة #EVIQ في الرياض باختبار التقنيات المستقبلية لشحن السيارات الكهربائية، بدءًا من أجهزة الشحن حتى البرامج، وذلك لضمان أعلى مستوى من الجودة والسلامة، والتأكّد من أن معداتنا تلبي أعلى معايير الكفاءة. pic.twitter.com/gi5xHY0o9n — EVIQ (@Eviqsa) December 17, 2023

وأضاف قزاز أن المركز يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ويركز المركز الاهتمام على نشر أجهزة الشحن عالية الجودة وضمان توافقها مع مختلف أنواع المركبات الكهربائية، بهدف تعزيز نظام المركبات الكهربائية في المملكة وتطويره بشكل مستدام.

من جهة أخرى، سيساهم مركز البحث والتطوير الجديد في دعم مهام شركة EVIQ، التي تتطلع إلى تقديم حلول شحن السيارات الكهربائية بأعلى معايير الجودة من خلال اختبار أنواع مختلفة من أجهزة الشحن بعناية ودقة.

ولا يعبر المركز الجديد عن التزام الشركة بالابتكار فقط، بل يشكل أيضًا خطوة هامة في تحسين فعالية وموثوقية شواحن السيارات الكهربائية وتوافقها مع مختلف أنواع المركبات، وفق الشركة.

كما سيكون المركز محورًا لتطوير الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا أجهزة الشحن، بهدف تقديم الدعم الضروري لتلبية احتياجات سوق السيارات الكهربائية المتطورة في المملكة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق استمرار شركة EVIQ في تنفيذ خطتها لنشر 5000 شاحن في 1000 موقع استراتيجي بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف الاستدامة التي وضعتها المملكة.