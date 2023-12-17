الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقسو على فياريال ويستعيد الصدارة مؤقتًا

حقق ريال مدريد فوزًا كاسحًا على ضيفه فياريال بنتيجة 4-1 مساء الأحد، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وحصد ريال مدريد 3 نقاط ثمينة، رفعت رصيده إلى 42 نقطة، ليعود إلى صدارة الترتيب، متفوقًا على جيرونا، صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراة أقل، بفارق نقطة واحدة.

ويمكن لجيرونا أن يستعيد صدارته حال هزم ضيفه ديبورتيفو ألافيس اليوم الإثنين.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسجل رباعية ريال مدريد جود بيلينجهام، ورودريجو، وإبراهيم دياز، ولوكا مودريتش في الدقائق 25، و37، و64، و68 على الترتيب.

أما هدف فريق الغواصات الصفراء الوحيد فجاء عند الدقيقة 54 بتوقيع خوسيه لويس موراليس.