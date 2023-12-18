سلمان الفرج يفاجىء الجميع برد مثير عن أزمة خيسوس

فاجىء سلمان الفرج لاعب فريق الهلال الجميع برد مثير عن أزمته مع خورخي خيسوس المدير الفني للزعيم.

وقال الفرج في رد على أحد المتابعين على سناب شات حول أزمته مع خيسوس :"ما في قصة وكل شيء قوووود".

وكشفت بعض التقرير عن سبب استبعاد المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال السعودي خيسوس لقائد فريقه سلمان الفرج خلال مباراة الوحدة في الدوري والتي انتهت بفوزهم بثنائية نظيفة.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب غضب بسبب عدم مشاركته في المباراة السابقة أمام التعاون في بطولة الكأس وغاب على إثر ذلك من الحصة التدريبية التي سبقت مباراة الوحدة مما أغضب المدرب وقرر استبعاده.

وكان المدير الفني للهلال قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الوحدة أنه استبعاد الفرج لقرار انضباطي قبل الكشف عن تفاصيله.

وشارك لاعب الوسط المدافع مع الهلال خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بجميع المسابقات؛ حيث صنع هدفين خلال 399 دقيقة لعب.