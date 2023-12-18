كواليس مثيرة.. ديربي الرياض وراء أزمة جيسوس وسلمان الفرج

كشفت تقارير إعلامية سر أزمة البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، وسلمان الفرج، قائد الفريق.

وكان جيسوس أثار التساؤلات بعدما استبعد الفرج من قائمة مباراة الوحدة، التي أقيمت أول أمس الجمعة في الجولة 17 من دوري روشن للمحترفين، وانتهت لمصلحة الزعيم بثنائية نظيفة.

وعندما سُئل المدرب عن سبب استبعاد قائد الفريق، رد بقوله إن السبب انضباطي، وليس فنيًا، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في الكشف عما فعله اللاعب.

لكن برنامج "برا 18" عبر قناة SSCأشار إلى أن بداية الأزمة ترجع إلى مباراة ديربي الرياض ضد النصر، عندما دخل اللاعب بديلًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وأضاف البرنامج "عقب المباراة قال الفرج لجيسوس إنه لا يرغب في المشاركة خلال آخر الدقائق إلا إذا كان الفريق بحاجة له".

وواصل "شارك الفرج أساسيا في مباراتين بالبطولة الآسيوية وأمام الطائي بالدوري، ثم غاب عن مباراة التعاون بكأس الملك وتواجد على دكة البدلاء".

وكشف البرنامج "في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني طلب جيسوس من الفرج المشاركة، لكن اللاعب أبلغه بالاعتذار عن عدم المشاركة، لأنه لن يكون له دور مثلما حدث في مباراة النصر".

وأشار إلى أن عبدالإله المالكي هو الآخر رفض المشاركة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لمباراة التعاون.

وحسب البرنامج ذاته، فإن جيسوس عاقب الثنائي، إلا أنه علق على وضع الفرج فقط لأن السؤال في المؤتمر الصحفي كان يخص قائد الفريق.