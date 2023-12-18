جمهور الهلال في الصدارة بعد نهاية الجولة الأخيرة من دوري روشن

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن عن ترتيب حضور الجماهير بعد نهاية الجولة السابعة عشر من دوري روشن.

ترتيب الحضور الجماهيري بعد نهاية الجولة 17 :

1 - نادي ‎الهلال — 254.943 ألف مشجع

2 - نادي ‎النصر — 158.995 ألف مشجع

3 - نادي ‎الاتحاد - 154.850 ألف مشجع

وفاز فريق الهلال على الوحدة بنتيجة 2-0، فى المباراة التى أقيمت في إطار مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجارى 2023-24.

أحرز سعود عبدالحميد هدف التقدم لصالح الهلال ضد الوحدة فى الدقيقة 20، ثم أضاف ميتروفيتش الهدف الثانى فى الدقيقة 80 من المباراة

ويتربع الهلال منفردا على عرش صدارة الدورى السعودى برصيد 47 نقطة، جمعها من 17 مباراة، حيث فاز فى 15 مواجهة وتعادل فى لقاءين ولم يتذوق الزعيم طعم الخسارة محليا حتى الآن.