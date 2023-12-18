“موديز” تتوقع نمو القطاع غير النفطي في السعودية بين 3 و4 % سنويًا حتى 2030

توقعت مؤسسة موديز أناليتكس، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بين 3 و4% سنويًا حتى العام 2030، كما توقعت أن يكون نمو القطاع النفطي بين 0.5% و1.5% بعد عام 2025.

بدورها؟ قالت المحللة الاقتصادية لدى مؤسسة موديز كاتارينا نورو، إن الاقتصاد السعودي شهد تحولاً في العقد الماضي مع استحواذ القطاع غير النفطي على حصة متنامية من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

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وأضافت نورو، في ندوة عبر الإنترنت حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024، أن موديز تتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي السعودؤ بما بين 3 و4% سنويًا حتى عام 2030، وفي المقابل.

وقالت نورو إن استمرار المملكة في تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم يحفز النمو في قطاعات حيوية مثل السياحة والإنشاءات، مؤكدة أن استمرار هذا الزخم يتطلب نموًا موازيًا للقوى العاملة.

وفي وقت سابق خلال شهر ديسمبر الجاري، كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير لها، أن الأنشطة غير النفطية حققت نموًا بنسبة 3.5% بالربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي، وبنحو 0.4% على أساس ربعي.